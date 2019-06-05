كوريا واليابان تناقشان القضايا المعلقة في اجتماع على مستوى مدير عام

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية واليابان اجتماعًا على مستوى مدير عام لمناقشة القضايا الثنائية، بما في ذلك خطوة طوكيو لتعزيز تفتيش الحجر الصحي على واردات المأكولات البحرية الكورية. وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية في سيول بأن مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة "كيم يونغ هان" سوف يلتقي اليوم الأربعاء في طوكيو بمدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية "كينجي كاناسوغي". ومن المتوقع أن يناقش الجانبان الخطط التي أعلنتها وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان الأسبوع الماضي بتوسيع عمليات التفتيش والمراقبة المطبقة حاليًا على 20% من واردات الأسماك الكورية. وقالت الحكومة اليابانية إن هذه الخطوة تستهدف منع حدوث تسمم غذائي، لكن هناك تكهنات بأنه إجراء انتقامي بعد قرار منظمة التجارة العالمية الأخير بدعم قرار سيول بحظر استيراد المنتجات البحرية من ثماني محافظات يابانية حول منطقة فوكوشيما، في أعقاب الكارثة النووية التي وقعت هناك في عام 2011. ومن المتوقع أن يركز الاجتماع أيضًا على إمكانية عقد قمة ثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية أواخر هذا الشهر، بالإضافة إلى قرارات المحكمة العليا الكورية ضد الشركات اليابانية المتورطة في قضية العمل القسري. وقال المسؤول إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد بشأن ما إذا كان يمكن ترتيب عقد قمة أو اجتماع بين وزيريْ خارجية البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين.