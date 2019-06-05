العثور على ثلاث جثث أخرى لضحايا حادث قارب نهر الدانوب

Photo : YONHAP News

تم انتشال ثلاث جثث أخرى للضحايا الكوريين في حادث تصادم قارب كان يقل مجموعة من السائحين الكوريين بسفينة أكبر في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست، الأسبوع الماضي.ووفقا لفريق الطوارئ الكوري الجنوبي الذي تم إرساله إلى هناك، تم العثور على جثة على بعد 50 كيلومترا من موقع الحادث في الساعة 3:30 من مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في أثناء تفتيش بواسطة طائرة هليكوبتر، وتم التأكد لاحقًا من أنها لرجل كوري جنوبي في العشرينيات من العمر. وفى وقت سابق من يوم أمس، عُثر على جثة رجل كورى آخر فى الستينيات من العمر على بعد 55 كيلومترا من موقع الحادث، كما استعاد فريق البحث جثة ثالثة لرجل بالقرب من القارب الغارق، ولكن لم يتم التأكد من هوية تلك الجثة بعد.وكان قد تم العثور على جثتيْ اثنين آخرين من الضحايا الكوريين في اليوم السابق.وبذلك يرتفع عدد القتلى المؤكد إلى 11، مع بقاء 15 في عداد المفقودين، كما لا يزال مصير اثنين من أفراد الطاقم المجريين مجهولا.