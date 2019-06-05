كوريا تفوز على اليابان وتصل لدور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة

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فازت كوريا الجنوبية على اليابان بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء ضمن بطولة كأس العالم لكرة القادم تحت سن 20 سنة، لتتقدم إلى الدور ربع النهائي.وسجل هدف المباراة المهاجم الكوري "أوه سيه هون" بضربة رأس في الدقيقة 84 من المباراة التي أقيمت في استاد "لوبلان" في بولندا. ويعد هذا هو الهدف الثاثني للاعب الكوري "أوه" ضمن هذه البطولة.وبذلك سيكون المنتخب الكوري الجنوبي هو المنتخب الآسيوي الوحيد المتبقي في البطولة، وهي أيضا المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الكوري إلى دور الثمانية منذ عام 2013.ويتطلع المنتخب الكوري للتقدم إلى دور الأربعة للمرة الأولى منذ عام 1983، ولتحقيق هذا الهدف يتوجب عليه تخطي المنتخب السنغالي أولاً، الذي أخرج منتخب نيجيريا في دور الـ16. وسوف تُقام المباراة القادمة للمنتخب الكوري في "بيلسكو بيالا" في جنوب بولندا في الساعة 3:30 من صباح يوم الأحد القادم بتوقيت كوريا.