انخفاض حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثاني في مايو

Photo : YONHAP News

انخفض حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في شهر مايو. ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.ووفقًا للبنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطيات النقد الأجنبي في البلاد 410 مليارا و97 مليون دولار في نهاية مايو، بانخفاض قدره ملياران و6 ملايين دولار مقارنة بشهر أبريل.ويعد هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بعد أن زاد زيادة طفيفة في مارس.وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأمريكي والانخفاض النسبي في العملات الأخرى مقابله.وبذلك احتلت كوريا الجنوبية المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر أبريل، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.