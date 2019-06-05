اعتقال مدير تنفيذي في سام سونغ للإلكترونيات في فضيحة احتيال

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أصدرت محكمة محلية اليوم الأربعاء مذكرة توقيف بحق أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة سام سونغ للإلكترونيات بتهمة إصدار أوامر بتدمير أدلة متعلقة باحتيال محاسبي في شركة الأدوية الحيوية التابعة للشركة.ووافقت محكمة منطقة سيول المركزية على طلب النيابة العامة بإصدار مذكرة لاعتقال نائب الرئيس التنفيذي الأول، الملقب بـ"لي"، مشيرة إلى خطورة القضية، وقالت إن التهم الموجهة ضده قد تم التحقق منها إلى حد كبير. كما أقرت المحكمة بضرورة احتجاز المشتبه به في ضوء احتمال قيامه بالسعي لتدمير الأدلة.وأوضحت النيابة أن "لي" قرر في اجتماع للشركة يوم 5 مايو 2018، معالجة بيانات المحاسبة والمستندات الداخلية الخاصة بالشركة المصنعة للأدوية "سام سونغ بايولوجيكس"، وشركتها الفرعية "سام سونغ بايوبيس"، وتدميرها، قبل إجراء عملية احتيال محاسبية. ويُشتبه في قيام "سام سونغ بايولوجيكس" بتضخيم قيمة "سام سونغ بايوبيس" قبل طرح عام أولي في عام 2016.وقد رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق نائب رئيس تنفيذي آخر يدعى "آن"، يُزعم أنه حضر الاجتماع مع "لي" في مايو من العام الماضي.