كوريا الجنوبية تسجل أول عجز في الحساب الجاري منذ 7 سنوات

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سجلت كوريا الجنوبية أول عجز في الحساب الجاري منذ سبع سنوات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، وصل حجم العجز في الحساب الجاري للبلاد إلى 660 مليون دولار أمريكي في نهاية أبريل الماضي، في تحول حاد عن فائض قدره أربعة مليارات و82 مليون دولار المسجل قبل شهر.ويعد هذا أيضا أول عجز منذ أبريل 2012 عندما انخفض حجم الصادرات الكورية إلى الاتحاد الأوربي بسبب أزمة الديون الأوربية.وأرجع التقرير هذا العجز في شهر أبريل الماضي إلى الانخفاض في فائض ميزان السلع، بالإضافة إلى تباطؤ الصادرات.وأشار التقرير إلى أن شهر أبريل شهد تراجعا في الصادرات بنسبة 6,2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار الرقائق وتباطؤ التجارة العالمية.وأضاف التقرير أن حجم الواردات بلغ 42 مليارا و63 مليون دولار في أبريل، بزيادة نسبتها 1,8% على أساس سنوي، في حين تقلص عجز حساب الخدمة إلى مليار و430 مليون دولار، وهو أصغر حجم منذ ديسمبر 2016.