البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6%

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قرر البنك الدولي تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، على خلفية النزاعات التجارية، والتباطؤ في التجارة العالمية، وضعف الاستثمارات.وفي تقريره الذي يصدره كل ستة أشهر حول التوقعات الاقتصادية العالمية، والذي صدر أمس الثلاثاء، توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2,6% في هذا العام، بانخفاض 0,3% مقارنة بتوقعاته السابقة التي صدرت في يناير.وتوقع البنك أيضا أن يصل معدل النمو الاقتصادي العالمي في العام القادم إلى 2,7%، وإلى 2,9% في عام 2021.وقال البنك إن زخم النمو لا يزال ضعيفا، وحذر من عوامل الخطر مثل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والاضطرابات المالية في الأسواق الناشئة، والضعف الأكثر حدة مما كان متوقعا في الدول المتقدمة.ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس البنك الدولي المعين مؤخراً "ديفيد مالبليس" تصريحات أدلى بها للصحفيين وقال فيها إن النمو العالمي "هش"، وأن التباطؤ يعرّض التقدم في محاربة الفقر عالميا للخطر.وأضاف أن التوقعات الاقتصادية العالمية، على المديْين القريب والبعيد، تواجه "تحديات كبيرة".