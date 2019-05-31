إجراء مناقشة سبل المساعدة الغذائية إلى كوريا الشمالية

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صرح "كيم يون تشول" وزير التوحيد الكوري الجنوبي بخصوص خطة الجنوب لتقديم الدعم الغذائي إلى كوريا الشمالية بأنه يستمر في التعاون الملموس مع برنامج الغذاء العالمي بهذا الشأن.وفي لقاء أجراه مع المراسلين الأجانب في كوريا اليوم الأربعاء قال إن برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة اجرى تقييما للأوضاع الغذائية في كوريا الشمالية داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية وفق طلبات الجانب الكوري الشمالي.وكانت الحكومة في كورية الجنوبية أعربت عن نيتها المضي قدما فى تقديم المساعدات الغذائية إلى كوريا الشمالية مراعاة للجانب الإنساني كما قامت بحشد الرأي العام بشأن هذه المساعي فيما تجري حاليا دراسة طريقة ارسال المساعدات وتحديد موعدها وحجمها.وفيما يتعلق بخطة الحكومة الكورية لتقديم 8 ملايين دولارلفائدة مشروع الدعم الغذائي وصحة الأمهات والأطفال لمنظمة اليونيسيف، صرح كيم بأن الإجراءات ذات الصلة ستكتمل في غضون هذا الأسبوع.