الحكومة تتلقى طلبا خاصا بتسلم وثائق سرية أمريكية

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صرح مسؤول في مؤسسة حركة الديمقراطية في كوانغ جو أمس بأن مؤسسته أرسلت رسالة رسمية تدعو إلى الحصول الفعلي على الوثائق السرية الخاصة بمؤسسة الحركة في مدينة كوانغ جو والتي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية وتسليمها إلى مكتب مساعد الشؤون المدنية في مقر الرئاسة.وتفيد الرسالة الموجهة إلى مقر الرئاسة بوجود 10 أنواع من الوثائق ذات الصلة بما فيها تقرير تقدم به "كيم يونغ جانغ" الذي كان عميلا إستخباراتيا في القوات المسلحة الأمريكية آنذاكو قالت اطراف على علاقة بحركة الديمقراطية إن وثائق الحكومة الأمريكية تمثل مفتاح لكشف الحقائق نظرا لتحريف وتلفيق البيانات المحلية في فترة حكم الرئيس الأسبق "جون دو هوان".و طلبت من الحكومة الكورية الحالية توخي النموذج السابق الذي حصلت فيه الحكومة الأرجنتينية على الوثائق السرية الأمريكية من أجل توضيح الحقائق حول خرق حقوق الإنسان إبان فترة الاستبداد العسكرية هناك.وتتطلع هذه الجماعات إلى أن تطلب الحكومة الكورية من الجانب الأمريكي هذه الوثائق خلال مباحثات قمة مجموعة العشرين القادمة وزيارة الرئيس الأمريكي "ترامب" المرتقبة إلى كوريا.