اختيار نقطة حراسة في كوسونغ كمادة ثقافية مسجلة

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تم ادراج نقطة الحراسة في منطقة "كوسونغ" على الساحل الشرقي في قائمة المعالم الثقافيةوأنشئت المنطقة في الجنوب بعد نهاية الحرب الكورية الأهلية وظلت ترمز إلى انقسام كوريا إلى شطرين.وصرحت هيئة التراث الثقافي بأنها سجلت نقطة الحراسة باسم " نقطة الحراسة في أقصى شمال جنوب كوسونغ" كمادة ثقافية.و كان من المقرر إزالة المنطقة حسب الاتفاق في المجال العسكري لتنفيذ بيان "بانمونجوم" الذي أبرمته الكوريتان في التاسع عشر من شهر سبتمبر من العام الماضي إلا أنه تقرر حفظها نظرا لرمزيتها التاريخية .وبهذا أصبحت نقطة الحراسة في كوسونغ أول نقطة حراسة يتم تسجيلها في قائمة المواد الثقافية في البلاد.