تسلسل الأنشطة العلنية للزعيم الكوري الشمالي

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واصل "كيم جونغ أون" الزعيم الكوري الشمالي استعراض أنشطته العلنية من خلال التقاط الصور مع أفراد أسر الجنود الذين شاركوا في عرض فني.وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية اليوم الأربعاء بأن الزعيم كيم إلتقط صورا مع أسر الجنود في الجولة السابعة للمسابقة الفنية لأسرالجنود بوزارة القوات المسلحة أمس.وشارك في التصوير القيادة العسكرية بمن فيهم "كيم سو كيل" المدير العام للمكتب السياسي للقوات المسلحة و" لي يونغ كيل" قائد القوات المسلحة و"روه كوانغ تشول" وزير القوات المسلحة الشعبية.وسبق للزعيم كيم أن شاهد مع كبار المسؤولين عرضا مماثلا مع هؤلاء المسؤولين في الثاني من هذا الشهر.كما تجدر الإشارة إلى أن كيم لم يظهر عبر وسائل الأعلام الكورية الشمالية لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع منذ رصد إطلاق صاروخ قصير المدى في العاشر من الشهر الماضي إلا أنه ظل يواصل أنشطته العلنية بما فيها زياراته الميدانية لعدد من المصانع العسكرية في مقاطعتي "زاكانغ" و"بيونغ آن" منذ أوائل هذا الشهر.