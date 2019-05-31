Photo : YONHAP News

قدمت " لي عوي كيونغ" رئيسة هيئة سلامة الغذاء والدواء ف اعتذاراتها بشأن حادث دواء " إنبوسا".وتجدر الإشارة إلى أن حادث دواء إنبوسا عبارة عن وجود خلايا الكلى ولاخلايا الغضروف كأحد المكونات الرئيسية للدواء خلافا للبيانات التي تقدمت بها شركة "كولونغ" إلى هيئة سلامة الغذاء والدواء للحصول على الموافقة على بيع الدواء.وعقدت رئيسة الهيئة لقاء صحفيا في مقر الهيئة بسيول اليوم الأربعاء حيث أعربت عن أسفها على الموافقة على بيع دواء "إنبوسا" وعدم توخي التدقيق في متابعته مضيفة أنها ستبذل أقصى جهودها لوضع لتأمين سلامة المرضى ومنع تكرار المشكلة.وبالرغم من عدم وجود قلق حول سلامة الدواء حتى الآن إلا أن الهيئة قررت بحث المتابعة طويلة المدى لأولئك المرضى الذين تناولوا "إنبوسا" تحسبا من آثارها السلبية الممكنة.وأمرت الهيئة شركة "كولونغ" للحياة والعلوم التي طورت دواء "إنبوسا" ببحث المتابعة طويلة المدى والتي تصل الى 15 عاما للتعرف على المضاعفات غير الطبيعية من خلال تفتيش الجينات لدى جميع المرضى الذين تناولوا الأدوية بواسطة المستشفيات والعيادات في البلاد.