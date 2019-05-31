مسؤول أمريكي يؤكد على مبدأ نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية الذي تم تفتيشه بشكل نهائي وكامل

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أشار الخبراء إلى وجود اختلاف في التعريف بجوهر مضمون نزع الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة خاصة بعد انهيارالقمة بينهما في هانوي.وردا على ذلك طرحت "أندريه تومسن" نائبة الوزير لنزع الأسلحة والأمن الدولي في وزارة الخارجية الأمريكية التي حضرت إلى مؤتمر الأمن الآسيوي الذي عقد سنغافورة مؤخرا مفهوم نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية والذي يمثل صميم المفاوضات الكورية الشمالية والأمريكية.وفي ردها على سؤال توجه به أحد المراسلين عن وجود التباين بين الجانبين حول تعريف نزع الأسلحة النووية، أجابت نائبة الوزير بأن مفهوم التعريف هو نزع الأسلحة النووية بشكل نهائي وكامل. مضيفة أن الجانب الأمريكي ظل ملتزما بهذا التوصيف. وقالت إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووزير خارجيته "مايك بومبيو" إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ظلوا منسجمين مع هذا التعريف.كما صرحت بأن ذلك هو ما اتفق عليه الزعيمان منذ البداية وسيكون المعيار الذي ستعمل به حتى النهاية.وحول سؤال عن تطابق التعريف لهذا المفهوم بين روسيا والصين، قالت إنها تدرك بأن لهما تعريف مختلف لنزع السلاح مضيفة أن الحوار مهم في هذا الصدد باعتباره من أشكال الدبلوماسية.