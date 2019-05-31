مواصلة الأعمال في مصنع تخصيب اليورانيوم في يونغ بيون

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صرحت قناة " 38 نورث" الأمريكية المتخصصة في الشؤون الكورية الشمالية أمس بأن الأعمال في مصنع تخصيب اليورانيوم في مرافق يونغ بيون النووية بكوريا الشمالية لا تزال مستمرة.وذكرت أنه تم رصد تحركات للعربات والأجهزة والأشخاص في المصنع حسب تحليل صور الأقمار للتجارة التي أظهرت عربة مقطورة بيضاء اللون في الجهة الغربية من المصنع.وأضافت أن العربة التي تم رصدها عبارة عن عربة مقطورة خاصة بنقل النتروجين السائل مشيرة إلى أن النيتروجين يعد السائل الضروري في تشغيل جهاز التبريد أثناء عملية تخصيب اليورانيوم.ولكن القناة الأمريكية نفت ملاحظة أي مؤشر لتشغيل "المفاعل النووي بحجم 5 ميغواط والمفاعل التجريبي بالماء الخفيف ومختبر للكيمياء الإشعاعية في منطقة يونغ بيون.وسبق لوكالة المخابرات الوطنية الكورية أن شرحت للجنة المعلومات التابعة للبرلمان يوم 29 من شهر مارس الماضي أن المفاعل النووي بحجم 5 ميغاواط تم وقف تشغيله منذ العام الماضي ولا وجود لمؤشرعلى تشغيل منشآت إعادة المعالجة ولكن منشآت تخصيب اليورانيوم تعمل بشكل طبيعي.