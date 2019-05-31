الحكومة الكوربة تتعهد بدعم صناعة الألعاب الإلكترونية

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صرح "بارك يانغ أو" وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري بأن وزارته ستقدم دعما كبيرا لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية.والتقى الوزير باك أمس بمراسلين في ملعب الرياضة الإلكترونية في منطقة "جونغ روه" بسيول حيث قال إن الألعاب الإلكترونية تمثل نوعا من أنواع الثقافة والترفيه والرياضة التي يستمتع بها جميع المواطنين وليس فقط الشباب في عصرالثورة الصناعية الرابعة والجيل الخامس من الاتصالات مضيفا أن الحكومة الكورية مستعدة لتقديم الدعم الشامل لتنمية صناعة الألعاب الإلكترونية.وفيما يتعلق بقرار منظمة الصحة العالمية تصنيف الإدمان على الألعاب الإلكترونية ضمن قائمة الأمراض، قال إن توصية المنظمة الدولية تدخل في إطار التوصية الصحية ولا تعتبرأمرا ملزما وينبغي إستمرار النقاش حول هذه المسالة مضيفا أنه بصدد إعداد بدائل موضوعية من خلال تكوين جهاز مشترك من القطاع العام والخاص برئاسة مجلس الوزراء.وذكر بارك أن الرياضة الإلكترونية تمثل أكثرالمحتويات التي يعشقها جيل الشباب ويمكن تغيير الأفكار السلبية التي تحوم حولها مشيرا إلى أنه سيقدم مزيدا من الدعم من أجل تفعيل الرياضة الإلكترونية حتى تصبح الألعاب الإلكترونية والرياضة الإلكترونية التي توغلت في عمق حياتنا نوعا صحيحا ومثاليا من الثقافة.