روسيا تقدم 3.9 ألف طن من القمح إلى كوريا الشمالية

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صرحت السفارة الروسية لدى كوريا الجنوبية بأن بلادها قدمت مساعدة من حوالي 3.9 ألف طن من القمح إلى كوريا الشمالية التي تعاني الآن من الجفاف الشديد.وأشارت السفارة إلى أن مراسم تفريغ ألفين و895 طنا من القمح مقدمة من روسيا أقيمت يوم أمس في ميناء " نام بو" بكوريا الشمالية. وتبين أن ألفا و100 طن من القمح الروسي تم إرساله إلى ميناء " هونغ نام" بكوريا الشمالية قبل أيام.وقالت السفارة الروسية عبر حسابها عبر فيسبوك إنها تقدم القمح بواسطة برنامج الغذاء العالمي من الناحية الإنسانية إلى كوريا الشمالية التي تعاني من أزمة الغذاء نتيجة للجفاف الشديد هذا العام.وأضافت أن روسيا قد قدمت مساعدات مادية إلى كوريا الشمالية ثلاث مرات حتى الآن منذ بداية هذا العام أي في شهور فبراير ومارس وأبريل الماضية.