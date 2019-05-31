كوريا الشمالية ترفض إدراجها ضمن القائمة الأمريكية للدول السيئة

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رفضت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس تقرير " الاستراتيجيات في المحيط الهندي والمحيط الهادئ" والذي أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية مؤخرا قائلة إنها تولي الاهتمام الكبير بالتقرير.وقال مدير معهد نزع الأسلحة والسلام التابع للوزارة الكورية الشمالية إن تصنيف الولايات المتحدة كوريا الشمالية الشريكة في الحوارإلى قائمة الدول السيئة يمثل انتهاكا واضحا لسيادة وكرامة كوريا الشمالية، وعبارة عن إعلان تحدي لها. وأضاف أن الولايات المتحدة أظهرت بذلك محاولتها الضغط على كوريا الشمالية لإخضاعها بالقوة من خلال إلغاء روح البيان المشترك الكوري الشمالي والأمريكي في ال12 من شهر يونيو الذي ينص على إنهاء العلاقات العدائية وبناء علاقات جديدة بين البلدين.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أدرجت كوريا الشمالية في تقريرها في الأول من هذا الشهر ضمن قائمة الدول السيئة التي تهدد الأمن في محيطي الهند والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية ستبقى تحديا للأمن العالمي والدول المتحالفة والشركاء والدول المنافسة حتى يتم تحقيق نزع الأسلحة النووية بشكل نهائي وكامل.