الرئيس مون يؤكد على ضرورة تجنب الانقسام الداخلي

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الأوان فات لتقسيم المجتمع إلى قسمين وهما معسكران من المحافظين والتقدميين مشيرا إلى عدم تباين المعسكرين أمام الوفاء للوطن.وألقى الرئيس مون كلمة له في المراسم التذكارية الرابعة والستين ليوم الشهداء التي أقيمت صباح اليوم في مجمع مقابر الشهداء الوطني بسيول قال فيها إن الاستقلال والديمقراطية والنمو الاقتصادي الذي نتمتع بها الآن جاءت نتيجة لجهود المحافظين والتقدميين معا.وذكر مون أنه يحترم كل الأعمال المخلصة للوطن سواء من قبل المحافظين أو التقدميين مضيفا أن الوفاء للوطن عبارة عن تطابق المصير بين الذات و مصيرالأمة الوطنية دون السعي إلى المصالح الضيقة أوالخاصة.وقال أيضا إن بإمكان البلاد التقدم نحو مجتمع متكامل إذا تجنبت التطرف سواء من معسكر المحافظين أو معسكر التقدميين ووضعت الوفاء للوطن كأولوية قصوى.كما شدد على ان الوطن سيرد الجميل على هذه الاعمال المخلصة من خلال العمل على تعزيز رفاهية المساهمين في بناء هذا الوطن وأسرهم.