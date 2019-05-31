العثور على 3 جثث أخرى لضحايا حادث قارب نهر الدانوب

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تم انتشال بعض جثث المسافرين الكوريين المفقودين يوم أمس في موقع حادث غرق القارب السياحي في نهر الدانوب على بعد حوالي 50 كيلومترا منه.وذكر فريق التعامل السريع للحكومة الكورية أن عنصرا تابعا لمركز مكافحة الإرهاب في الشرطة المجرية قام في الساعة الثانية عشرة والدقيقة العاشرة من ظهر نفس اليوم بانتشال جثة واحدة في منطقة تبعد 50 كيلومترا من موقع الحادث في الدانوب. وتم التأكد لاحقا من أن الجثة لإمرأة كورية في الثلاثينيات من العمر كانت تركب قارب " هوبلياني" السياحي الذي كان قد غرق تحت جسر "مورغيت" في بودابيست يوم 29 من الشهر الماضي.وسبق للسلطات المجرية أن قامت بانتشال جثة أخرى في الساعة التاسعة والدقيقة الحادية والعشرين صباح نفس اليوم في أثناء عملية التفتيش من أجل انتشال جسم القارب من تحت مياه النهر. وتم التأكد من أن الجثة لرجل كوري يبلغ الستنيات من العمر.بالإضافة إلى ذلك وجد قارب حراسة مجري جثة ثالثة تطفو من القارب في الساعة الرابعة إلا ثلث من بعد ظهر نفس اليوم. وتبين أن الجثة لإمرأة كورية في الأربعينيات من العمر كانت تركب القارب السياحي.الجدير بالذكر أن 35 شخصا وهم 33 كوريا ومجريان كانوا على متن القارب السياحي الذي غرق في نهر الدانوب يوم 29 من الشهر الماضي بحيث تم إنقاذ 7 منهم والعثور على 7 جثة في يوم الحادث.ومع استمرار العثور على الجثث ارتفع عدد القتلى الكوريين إلى 15 شخصا وبلغ عدد المفقودين 11 شخصا.