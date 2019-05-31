الرئيس ترامب يتطلع إلى لقاء آخر مع الزعيم الكوري الشمالي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس إن شخصا واحدا من بين الكوريين الشماليين الذين حكم بإعدامهم حسب الشائعات لم يتم إعدامه مضيفا أنه يتطلع إلى عقد الجولة الثالثة من مباحثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في الوقت المناسب.وفي سؤال لأحد الصحفيين وجه للرئيس ترامب بشأن إعدام الشخصيات الكورية الشمالية التي شاركت في مباحثات القمة الكورية الشمالية والأمريكية في قاعة كبار الضيوف في مطار "شينون" في أيرلندا، قال الرئيس ترامب إنه غير متأكد من صحة الخبر مشيرا إلى أن أحد السادة الذين تقابل معهم هو شخص يعرفه جيدا، وهو رجل قوي مضيفا أن خبر إعدامه غير صحيح ، بعد أن ظهر في احد المسارح ، أما بقية الأشخاص الأربع فلا يعلم مصيرهم.وأكد على أن شخصا واحدا من بين أولئك الذين قيل إنهم أعدموا لم يتم إعدامه بالفعل.وقال ترامب إن الزعيم كيم يريد التفاوض وأنه يريد ذلك أيضا، معربا عن تطلعاته إلى عقد الجولة الثالثة من مباحثات القمة و عن أمله في أن يلتقي به في وقت مناسب.والجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام المحلية أفادت يوم 31 من الشهر الماضي بأن المبعوث الخاص الكوري الشمالي للمفاوضات النووية " كيم هيوك تشول" وأربعة آخرين في وزارة الخارجية الكورية الشمالية تم إعدامهم بينما تمت إقالة نائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمل " كيم يونغ تشول" من منصبه و إخضاعه للعمل الإجباري. ولكن كشفت الوكالة الكورية الشمالية المركزية يوم 3 من هذا الشهر عن الصور لرئيس اللجنة وهو يشاهد عرضا مع الزعيم كيم. كما أفادت قناة " سي أن أن" الأمريكية يوم 4 من هذا الشهر بأن المبعوث "كيم" لا يزال حيا ويخضع للتحقيق وهو قيد الاعتقال.