كوريا قريبة من القاع بين الدول المتقدمة في أنظمة الطاقة

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احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأدنى من بين 32 دولة تم تصنيفها على أنها اقتصادات متقدمة من حيث أداء أنظمة الطاقة والاستعداد للإنتقال و ذلك للعام الثاني على التوالي .وفقًا للصناعات ذات الصلة اليوم الخميس، احتلت كوريا المرتبة 48 من بين 115 دولة من حيث مؤشر انتقال الطاقة الذي صدر مؤخرًا من المنتدى الاقتصادي العالمي.ويذكر أن المؤشر يقيس نظام الطاقة الحالي للبلد وإستعداده الهيكلي للتأقلم مع احتياجات الطاقة المستقبلية.كما سجلت كوريا الجنوبية 58 نقطة من أصل 100 نقطة حيث حققت درجة عالية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وأمن الطاقة ، لكن أداءها كان ضعيفًا من حيث استهلاك الطاقة للفرد وكثافة الكربون.من جانب أخر تصدرت هذا المؤشر كل من السويد، تليها سويسرا والنرويج وفنلندا.وقال مصدر مسؤول في الصناعة إنه لكي تنضم كوريا إلى الرتب العليا، يتعين عليها رفع كفاءة الطاقة في جميع الصناعات مع تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.