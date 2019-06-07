وزير الثقافة يتعهد بدعم قطاع الألعاب في البلاد

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تعهد وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية بتقديم الدعم الحكومي الكامل لقطاع صناعة الألعاب في البلاد.وقد أدلى "بارك يانغ وو" بهذا التصريح أول من أمس الأربعاء في جولة قام بها في ملعب رياضي إلكتروني في منطقة "جونغ نو" في سيول.وقال الوزير إن الألعاب تعد نشاطًا ثقافيًّا وترفيهيًّا ينبغي أن يكون جميع المواطنين قادرين على الاستمتاع به، في الثورة الصناعية الرابعة وعصر الجيل الخامس.وحول قرار منظمة الصحة العالمية الأخير بتصنيف اضطراب الأمراض كمرض رسميًّا، قال "بارك" إن هيئة الإحصائيات سوف تجري مناقشات نشطة حول ما إذا كان سيتم تبني ذلك التصنيف في الدليل الكوري الموحد للأمراض وأسباب الوفاة.وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات مضادة من خلال هيئة استشارية حكومية ومدنية، وأضاف أن مكتب تنسيق السياسات الحكومية سوف يلعب دورًا رئيسيًّا فيها.وقال "بارك" إن الرياضات الإلكترونية هي المحتوى الأكثر شعبية الذي يتمتع به جيل الشباب، مضيفًا أنه يعتقد أن المفاهيم السلبية عن الألعاب يمكن تغييرها من خلال الرياضة الإلكترونية.