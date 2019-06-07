وزيرة الخارجية الكورية تلتقي مع وزير الخارجية المجري اليوم

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من المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها المجري، اليوم الجمعة، لتنسيق التعاون في التعامل مع حادثة غرق القارب التي وقعت الأسبوع الماضي، وأسفرت عن 26 من الضحايا والمفقودين.وقد غادرت الوزيرة أمس الخميس متوجهة إلى سلوفاكيا، للمشاركة في المحادثات متعددة الجنسيات مع مجموعة "Visegrad"، وهي تحالف سياسي في أوروبا الوسطى يضم جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا.وعلى هامش المحادثات، تعتزم "كانغ" عقد محادثات فردية مع وزير الخارجية المجري "بيتر زيجارتو"، لمناقشة استمرار التعاون فيما يتعلق بغرق القارب.وقبل مغادرتها، أكدت "كانغ" للمراسلين على الحاجة إلى تحديد المسؤولين عن الحادث بدقة.وقالت وزارة الخارجية إن "كانغ" سوف تزور صربيا يومي الجمعة والسبت للقاء كبار المسؤولين هناك، بمن فيهم رئيسة الوزراء "آنا برنابيك" ووزير الخارجية "إيفيتسا داتشيتش" ووزير الداخلية "نيبويشا ستيفانوفيتش".وخلال الاجتماعات، من المتوقع أن تعرب "كانغ" عن تقدير سيول لمساعدة صربيا في عمليات البحث، وطلب مزيد من الدعم لجهود البحث على طول حدودها الشمالية مع المجر.