هطول أمطار غزيرة على مقاطعة كانغ وون

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استمرت الأمطار الغزيرة في الهطول على أجزاء من مقاطعة كانغ وون اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصدار تنبيه بشأن الأمطار الغزيرة في المنطقة.وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الكورية وصول مستوى الأمطار إلى 120 مللي متر في مقاطعة شرق "كانغ وون" وكذلك المناطق الساحلية والمرتفعة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ".ومن المتوقع أن يبلغ مستوى الأمطار في سيول وأجزاء أخرى من البلاد ما يتراوح بين 5 و20 مللي متر اليوم الجمعة.كما توقعت إدارة الأرصاد الكوية هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 20 مترًا في الثانية في جزيرة جيجو وبعض المناطق الساحلية، داعية المواطنين في هذه المناطق إلى توخي الحذر الشديد.ومن المتوقع أن تتوقف الامطار بعد ظهر اليوم الجمعة في معظم أنحاء البلاد، لكنها ستستمر في المناطق الساحلية الشرقية حتى صباح السبت.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال النهار بين 18 و26 درجة مئوية في سيول وأجزاء أخرى من البلاد اليوم الجمعة، أي أقل قليلًا من اليوم السابق.