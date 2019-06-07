العثور على جثتين لمواطنين كوريين جنوبيين وجثة مواطن مجري في نهر الدانوب

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تم انتشال جثتين لكوريين جنوبيين آخرين وجثة مجريٍّ واحد من نهر الدانوب، في أعقاب حادث التصادم المميت الذي وقع الأسبوع الماضي في بودابست.ووفقًا لفريق الاستجابة الكوري الجنوبي، فقد تم العثور على جثة رجل كوري جنوبي في الستينات من عمره، على بعد حوالي 6 كيلومترات من موقع الحادث، صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي.وقد عثر فريق البحث على جثة أخرى لامرأة كورية جنوبية في الثلاثينات من عمرها، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من موقع الحادث.ثم عثر قارب دورية مجري على جثة رجل على بعد 4 كيلومترات من موقع الحادث، وتم تأكيد هوية الجثة في وقت واحد، حيث اتضح أنه أحد طاقم القارب المجري.وقد تم تأكيد وفاة 18 كوريًّا جنوبيًّا ومجري واحد، بينما لا يزال تسعة آخرون في عداد المفقودين. وقد نجى سبعة سائحين فقط من حادث التصادم الذي وقع الأربعاء الماضي.