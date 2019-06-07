ثمانون بالمائة من الكوريين الجنوبيين يقدمون الاقتصاد على التوحيد

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أظهر استطلاع حكومي جديد أن ثمانية من كل عشرة كوريين جنوبيين يعتقدون أن القضايا الاقتصادية أكثر أهمية من التوحيد مع كوريا الشمالية.وقد أصدر المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة نتائج الاستطلاع الذي أجراه على 3 آلاف و873 من البالغين في كوريا جنوبية، والذي أشار إلى أن 77.10% من المشاركين اختاروا الاقتصاد على التوحيد، إذا لم يمكن حل سوى واحد فقط من الأمرين.وقد أجاب 55.90% من المشاركين بأنَّ الكوريتين لا يجب أن يشكلا دولة موحدة بالضرورة.وأجاب 53.20% بعدم الموافقة على التخلي جزئيًّا عن جودة حياتهم من أجل تحقيق التوحيد مع كوريا الشمالية.وفي الوقت نفسه، أبدى 42.30% من المشاركين رأيًا إيجابيًّا بشأن التغييرات الاجتماعية التي تحسن العلاقات بين الكوريتين، وقال 49.90% إن رأيهم محايد، وأجاب 7.70% برأي سلبي.وقد أجري الاستطلاع العام الماضي من يونيو وحتى سبتمبر، وشمل ألفًا و967 من الرجال، وألفًا و906 من النساء، وقد تراوحت أعمار المشاركين بين 19 و75 عامًا.