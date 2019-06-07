المعارضة تنتقد تصريحات الرئيس مون في خطاب يوم الذكرى

انتقد حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، الرئيسَ "مون جيه إين"، بسبب تصريحاته حول أحد مناضلي الاستقلال المثيرين للجدل، في كلمته أمس الخميس بمناسبة يوم الذكرى.وقالت المتحدثة باسم الحزب المعارض "جون هي كيونغ" في بيان إن المناضل المذكور في الخطاب، وهو "كيم وون بونغ"، وصفه الرئيس بأنه ساهم في تأسيس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقد ذهب "كيم" إلى كوريا الشمالية في عام 1948، وقد تم تكريمه على خدماته خلال الحرب الكورية في بيونغ يانغ.وانتقد الحزب المعارض الرئيس "مون" بسبب إشادته بشخص قامت بيونغ يانغ بتكريمه بسبب أعماله في الحرب الكورية، وقال إن الرئيس لديه "مشكلة خطيرة" في نظرته إلى التاريخ.وخلال الفترة الاستعمارية اليابانية، قام "كيم" بتنظيم منظمة وطنية كورية تحت اسم "جيش المتطوعين الكوريين" في عام 1938 وتولى قيادتها. ثم تولى منصب نائب قائد جيش التحرير الكوري في الحكومة المؤقتة في عام 1942.وبعد تحرير كوريا في عام 1945، يُقال إن "كيم" ساعد في تدعيم نظام "كيم إيل سونغ" في كوريا الشمالية، قبل عزله من مناصبه واعتقاله في عام 1958.وكان الرئيس "مون" قد ذكر في خطابه أمس الخميس إن مجموعة المقاتلين بقيادة "كيم" قد اندمجت في جيش التحرير الكوري، الذي كان نواة القوات المسلحة لكوريا المحررة، وأساس التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.