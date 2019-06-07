كوريا تستضيف المؤتمر الوزاري للمنظمة الدولية لتعاون السكك الحديدية لعام 2023

Photo : YONHAP News

أعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أن كوريا الجنوبية نجحت في استضافة المؤتمر الوزاري الحادي والخمسين للمنظمة الدولية لتعاون السكك الحديدية لعام 2023.جاء ذلك في المؤتمر الوزاري السابع والأربعين للمنظمة والذي أقيم في طشقند عاصمة أوزباكستان خلال الفترة ما بين الرابع وحتى السابع من يونيو الجاري.وقد تم تأسيس المنظمة الدولية لتعاون السكك الحديدية في شهر يونيو عام 1956 لتنسيق منظومة النقل بشبكة السكك الحديدية بين القارتين الأوربية والآسيوية.وتضم المنظمة في عضويتها 29 دولة ، بينها كوريا الجنوبية التي انضمت إلى عضوية المنظمة في العام الماضي.وفي مؤتمر طشقند ، عقد الوفد الكوري الجنوبي اجتماعا مع نظيره الروسي ، وقدم له شرحا حول خطة الحكومة الكورية لتشكيل شبكة سكك حديدية في شرق آسيا ، وطالبه بالمشاركة في مؤتمر التعاون الدولي للبنية التحتية الذي سيعقد في شهر سبتمبر القادم في سيول لبحث القضايا المتعلقة بذلك الشأن.