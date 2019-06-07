توقعات بتراجع صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية هذا العام

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من المتوقع أن يشهد حجم صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية تراجعا بنسبة 20% في النصف الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.جاءت هذه التوقعات في اجتماع عقده المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية التابع لاتحاد التجار الكوريين يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي لبحث القضايا المتعلقة بمستقبل الصادرات والظروف التجارية للنصف الثاني من هذا العام.وحضر الاجتماع ممثلو ست اتحادات للصناعات التصديرية الرئيسية ، بما فيها أشباه الموصلات، والسيارات، والسفن، ومنتجات الحديد والصلب، والشاشات، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية .وتوقع المشاركون أن يصل حجم صادرات الصناعات الرئيسية الست إلى 120.7 مليار دولار في النصف الثاني من هذا العام، بانخفاض 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .وأرجعوا السبب في تراجع حجم صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية إلى نقل المصانع إلى الخارج ، وانخفاض حجم صادرات مكوناتها إلى الصين الناجم عن النزاعات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.كما أرجعوا السبب في انخفاض حجم صادرات الشاشات إلى تراجع أسعار لوحات "إل سي دي" وانخفاض الطلب على الهواتف الذكية.وتوقع المشاركون أن يستمر الوضع على ما هو عليه نظرا لتواصل النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لفترة من الزمن، قبل أن يجد طريقه الى الاستقرار.