وزارة الدفاع: كوريا الجنوبية تلتزم بالعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية

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قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية إن كوريا الجنوبية تلتزم بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على كوريا الشمالية ، نافيا صحة الأنباء التي تفيد بأن الحكومة اليابانية قد ادعت أن سيول لا تشارك في العمليات متعددة الجنسيات التي تستهدف منع كوريا الشمالية من نقل البضائع بشكل غير قانوني بين السفن في المياه الإقليمية البحرية.وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية تتعاون مع الدول المعنية في تنفيذ هذه العمليات باستخدام جميع إمكانياتها المتاحة، لكنه رفض ذكر تفاصيل متعلقة بالعمليات لأسباب أمنية.وكان مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية قد قال في مقابلة أجراها معه راديو صوت أمريكا يوم الأربعاء الماضي إن الوزارة ليست لديها أي نوع من التسجيلات التي تفيد بأن كوريا الجنوبية أرسلت طائرة أو سفينة للمشاركة في عمليات المراقبة على سفن كورية شمالية.