سفينة تحمل شحنة من الفحم الكوري الشمالي تحاول تفريغها في فيتنام

Photo : YONHAP News

ذكر راديو صوت أمريكا أمس الخميس أن سفينة "دونغ تان" التي تحمل شحنة من الفحم الكوري الشمالي تحاول تفريغ الشحنة في فيتنام.وأضاف أنه قد تم يوم الاثنين الماضي عبر نظام متابعة السفن "مارينترافيك"، رصد السفينة التي تتوجه من شرق ماليزيا إلى فيتنام حيث كان من المحتمل أن تصل السفينة إلى المياه القريبة من فيتنام يوم الأربعاء الماضي.وتجدر الإشارة إلى أن سفينة "دونغ تان" التي تديرها الآن شركة "بوسكو" الفيتنامية قد تسلمت الفحم الكوري الشمالي من سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز اونست" التي احتجزتها الولايات المتحدة بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ .وظلت سفينة "دونغ تان" عالقة في مياه ماليزيا من الأول من مايو الماضي بعد أن رفضت سلطات إندونيسيا وماليزيا رسوها في موانئهما.