الرئيس مون يلقي خطابا في منتدى أوسلو

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من المقرر أن يلقي الرئيس "مون جيه إين" كلمة رئيسية في منتدى سيُعقد في إحدى جامعات النرويج، الأسبوع المقبل، وسيكون الخطاب جزءًا من جولته في شمال أوروبا والتي ستنطلق يوم الأحد.وصرح مسؤول رئاسي رفيع المستوى للصحفيين اليوم الجمعة بأن الرئيس سيوجه الشكر في خطابه إلى دول شمال أوروبا لدعمها لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وسوف يشرح رحلة بلاده نحو تحقيق السلام في المنطقة.وذكر المسؤول عملية هلسنكي، خلال فترة الحرب الباردة، التي سعت من خلالها دول المنطقة إلى تخفيف حدة التوتر بين الكتلة السوفيتية والغربية في أوروبا.كما ذكر المسؤول أيضًا نموذج الاجتماع الأول بين ممثلي الكوريتين والولايات المتحدة، الذي استضافته السويد.ومن المرجح أن يؤكد الرئيس في خطابه على المواقف المبدئية بشأن السلام الكوري، ولكنه قد يتضمن رسالة محددة إلى كوريا الشمالية، تهدف إلى اختراق الجمود الحالي في المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ، بعد انهيار قمة هانوي.وسوف يزور مون العاصمة النرويجية من الثلاثاء إلى الخميس، حيث سيشارك أيضًا في حدث ثقافي يقام لضيف الدولة.ثم سيسافر الرئيس بعد ذلك إلى مدينة "بيرجن"، وهي ثاني أكبر مدن النرويج، حيث سيصعد إلى متن سفينة شيدتها إحدى الشركات الكورية الجنوبية.