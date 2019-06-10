50% زيادة في صادرات كوريا من الرقائق الإلكترونية إلى الهند

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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من الرقائق الإلكترونية إلى الهند بحوالي 50% خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام على الرغم من انكماش إجمالي الصادرات.ووفقا لبيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية أمس الأحد، بلغ حجم صادرات كوريا من الرقائق الإلكترونية إلى الهند 490 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بزيادة نسبتها 48,5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويتناقض هذا الأداء بشكل صارخ مع التراجع الحاد البالغ حوالي 20% في إجمالي حجم صادرات كوريا من الرقائق الإلكترونية الذي وصل إلى 31 مليارا و620 مليون دولار.وأظهرت البيانات المبدئية أن شحنات الرقائق الإلكترونية الكورية إلى الهند خلال شهر مايو فقط قد قفزت أيضًا بنسبة 38,4% على أساس سنوي، لتصل إلى 110 ملايين دولار.وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع الكبير إلى المبيعات القوية للهواتف الذكية الكورية التي تنتجها شركة سام سونغ للإلكترونيات في الهند.