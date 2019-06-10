خطة حكومية لرعاية 2250 من الموهوبين للثورة الصناعية الرابعة

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تنفيذ برنامج لرعاية أكثر من ألفي موهوب لقيادة تطوير التكنولوجيا في البلاد في عصر الثورة الصناعية الرابعة.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الأحد إنها ستشارك في رعاية 2250 من الموهوبين حتى عام 2023، مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.وسوف تقوم وزارة العلوم برعاية 800 شخص في مجالات المعلومات والاتصالات والبث، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وسوف تختار الوزارة خلال هذا العام وترسل 93 من طلاب الدراسات العليا أو الدكتوراه من 20 جامعة محلية إلى 42 جامعة ومعهد أبحاث أجنبيا، لتنفيذ مشروعات مشتركة أو برامج تدريب داخلية.كما ستكلف الوزارةُ الجامعاتِ الأجنبية بوضع برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي لعدد من المواطنين الكوريين المختارين.