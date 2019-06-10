كوريا الشمالية تنتقد تدريبات كوريا الجنوبية العسكرية المخفّضة

انتقد موقع دعائي كوري شمالي على الإنترنت أمس الأحد التدريبات العسكرية والمدنية التي تنفذها كوريا الجنوبية، ووصفها بأنها "مناورات عسكرية استفزازية تستهدف كوريا الشمالية". ونشر الموقع الدعائي الكوري الشمالي على شبكة الإنترنت "أوري مين جوك كيري" مقالاً انتقد فيه تدريبات "أولتشي تيه غوك" التي أطلقتها سيول الشهر الماضي لتحل محل المناورات العسكرية المشتركة السنوية في فصل الربيع مع الولايات المتحدة.وقد شارك في تلك التدريبات حوالي 480 ألف مدني كوري جنوبي ومسؤولين حكوميين وأعضاء في القوات المسلحة، خلال الفترة من 27 إلى 30 مايو.وقال الموقع الدعائي الكوري الشمالي إنه "سيكون من الخطأ بالنسبة لكوريا الجنوبية محاولة التستر على تدريباتها العسكرية المتهورة من خلال كلمات جوفاء وعروض لإجراء محادثات وتقديم مساعدات الإنسانية".كما رفض المقال موقف سيول المتمثل في أن التدريبات كانت لأغراض دفاعية فقط، وقال "إنه على الرغم من هذا العذر البائس، إلا أن التدريبات العسكرية الأخيرة لا يمكن أن تخفي طبيعتها الاستفزازية". وزعم الموقع أن تلك التدريبات عبارة عن "مناورات عسكرية استفزازية تستهدف كوريا الشمالية بشكل صريح باعتبارها عدوا رئيسيا لكوريا الجنوبية".