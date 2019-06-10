الرئيس الكوري يبدأ زيارة رسمية إلى فنلندا

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا أمس الأحد في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، وهي المحطة الأولى في جولة له في منطقة شمال أوربا تستغرق أسبوعًا.ومن المقرر أن يعقد "مون" محادثات قمة مع الرئيس الفنلندي "سولي نينيستو" اليوم الاثنين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وسيطلب دعم فنلندا لجهود سيول لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.ويخطط الرئيسان أيضًا لمناقشة التعاون والتبادلات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك شبكات الاتصالات من الجيل الخامس، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.وبعد ذلك، من المقرر أن يجتمع "مون" مع رئيسة البرلمان الفنلندي "بولا ريزيكو"، كما سيزور مدينة "إسبو" التي تقع إلى الغرب من "هلسنكي"، والتي تعد موطن أكبر مركز للابتكار في شمال أوربا. وسيحضر الرئيس الكوري بعد ذلك مأدبة رسمية يستضيفها الرئيس الفنلندي وزوجته.وفي يوم الغد الثلاثاء، سيعقد الرئيس "مون" محادثات مع رئيس الوزراء الفنلندي "أنتي رين"، كما سيحضر حدثا حول الشركات الناشئة لدى البلدين، وبعدها يغادر فنلندا متوجها إلى العاصمة النرويجية أوسلو.