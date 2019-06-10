انتشال القارب الغارق في نهر الدانوب غدا الثلاثاء

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أكملت السلطات المجرية تقريباً الاستعدادات لانتشال القارب السياحي الذي غرق في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى مقتل 19 مواطنا كوريا جنوبيا على الأقل.وكانت السلطات المجرية المسؤولة عن العملية تخطط لربط القارب الغارق بأربعة أسلاك معدنية يوم أمس الأحد، لكنها أكملت ربطه بثلاثة أسلاك فقط بالأمس، وقررت تثبيت الرابع اليوم الاثنين.وسوف تكتمل الاستعدادات عندما يتم تثبيت السلك الرابع، وربطهم جميعا برافعة كبيرة متمركزة في موقع الحادث.وقالت وسائل الإعلام المحلية إن عملية انتشال القارب الغارق يتوقع لها أن تبدأ يوم الغد الثلاثاء بتوقيت كوريا.ويذكر أنه حتى يوم أمس الأحد، تم التأكد من مصرع 19 مواطنا كوريًا جنوبيًا ومواطنا مجريا واحدا، بينما لا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.وقد نجا من الحادث الذي وقع يوم 29 مايو الماضي سبعة سائحين كوريين فقط كانوا على متن القارب الغارق.