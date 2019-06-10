مناقشة عامة حول قضية الغبار الناعم

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تم عقد حلقة نقاش عامة يوم أمس الأحد لبحث سبل التعامل مع قضية تدهور جودة الهواء في كوريا وانتشار الغبار الناعم.وشارك في الحلقة النقاشية حوالي 300 من المواطنين الكوريين من مختلف الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك سائقو سيارات أجرة، ومعلمون، وأفراد يعملون لحسابهم الخاص، وكذلك خبراء في هذا المجال، وتم بث المناقشة مباشرة لمدة ساعتين على شاشة تلفزيون "كي بي إس".وحضر حلقة المناقشة التي تم تصميمها لتوفير منبر لإبراز آراء الجمهور في هذه القضية، كل من رئيس المجلس الوطني الكوري للمناخ وجودة الهواء "بان كي مون"، ووزير البيئة "تشو ميونغ ريه".وخلال المناقشة التي نظمها المجلس بالاشتراك مع هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، ناقش المشاركون أسباب حدوث الغبار الناعم، والتعاون العالمي للتعامل مع قضية تلوث الهواء، والتدابير الهادفة إلى الحد من الغبار الناعم في حياة الناس اليومية.ومن المقرر أن يتم دمج محتويات المنتدى والآراء المشتركة في مقترحات السياسة العامة للمجلس والحكومة في المستقبل.