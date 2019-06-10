39 روضة أطفال خاصة تتقدم بطلبات للتحول إلى رياض أطفال عامة

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تقدمت 39 من رياض الأطفال الخاصة بطلبات للبرنامج الحكومي الكوري لتحويل المؤسسات الخاصة إلى مؤسسات عامة.وقال مكتب التعليم في العاصمة سيول اليوم الاثنين إن 39 روضة أطفال خاصة تقدمت بطلبات لهذا البرنامج، الذي يستلزم من الحكومة شراء المؤسسات الخاصة وتحويلها إلى مرافق عامة. ويخطط المكتب لاختيار حوالي عشر من رياض الأطفال الخاصة التي تقدمت بطلبات حتى نهاية هذا الشهر، ثم إخطارها بموافقته. وسيتم فتح رياض الأطفال المختارة كدور حضانة عامة في مارس من العام القادم.وكان مكتب التعليم في سيول قد اشترى في العام الماضي روضة أطفال خاصة في المدينة وحولها إلى حضانة عامة. وتم افتتاح المشروع الأول من نوعه في شهر مارس من هذا العام، ثم أصبح قيد التشغيل منذ ذلك الحين.ويخطط المكتب لافتتاح أربعة رياض أطفال إضافية في سبتمبر من هذا العام، وخمسة أخرى في مارس من العام القادم، من خلال هذا البرنامج.