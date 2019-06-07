الإعلان عن إبرام اتفاقية مبدئية للتجارة الحرة بين كوريا وبريطانيا

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تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي على اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا وبريطانيا، وذلك في اجتماع عقد اليوم الاثنين في سيول بين وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" ووزير التجارة الدولية البريطاني "ليام فوكس".وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم البلدان بالحفاظ على المستوى الحالي من التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة من الجانبين، حتى في حال خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوربي دون توقيع إتفاق، على أن يتم في مرحلة لاحقة فرض 10% من التعريفات الجمركية على استيراد السيارات الكورية، و4.5% على مكوناتها في حال خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد من دون اتفاق، ومن دون إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية.كما اتفق الجانبان الكوري والبريطاني على تعزيز مستوى اتفاقية التجارة الحرة بينهما في غضون عامين.وتعد بريطانيا ثاني أكثر دول الاتحاد الأوربي بعد ألمانيا من حيث حجم التجارة مع كوريا الجنوبية حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين 14.5 تريليون وون، أي ما يعادل 12.25 مليار دولار في العام الماضي.وبلغ حجم صادرات السيارات الكورية لبريطانيا 1.35 مليار دولار العام الماضي، في وقت تخطط فيه الحكومة للحصول على مصادقة البرلمان على اتفاقية التجارة الحرة قبل شهر أكتوبر القادم وهو الموعد المتوقع لخروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.