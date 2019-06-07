الصين تحذر شركات تكنولوجيا عالمية من وقف صادراتها التقنية الى الصين

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باتت شركات تكنولوجيا كورية في موقف حرج وسط تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وكانت الحكومة الصينية استدعت شركات تكنولوجيا عالمية، بينها شركتا "مايكروسوفت" و"ديل" الأمريكيتان، وشركة "إيه آر إم" البريطانية، وشركتا "سام سونغ" وإس كيه هاينكس"الكوريتان، لإجراء محادثات يومي الرابع والخامس من يونيو الجاري بعدما حظرت الولايات المتحدة بيع التكنولوجيا إلى شركة "هواوي" الصينية، محذرة الشركات التي ستتوقف عن مبيعات تقنياتها في الصين من مواجهة إجراءات انتقامية وعواقب وخمية.ويذكر أن مسؤولي شركة "هواوي" الصينية قد قاموا بزيارة لشركات كورية في شهر مايو الماضي ، وطالبوها بالاستمرار في إمداد الشركة الصينية بمكونات الهواتف الذكية، في وقت قالت فيه شركتا "سام سونغ" و"إس كيه هاينكس" الكوريتان إنهما لن يستجيبا لطلب ورد عليهما من "هواوي" الصينية بهذا الشأن، بسبب موقفهما الصعب مع تصاعد النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين.وأعلنت الولايات المتحدة في شهر مايو الماضي عزمها على إدراج شركة "هواوي" الصينية على لائحة الشركات المشبوهة التي يحظر بيعها للتكنولوجيا، مطالبة سيول بدعم حملتها ضد الشركة الصينية.