أكثر من 75% من الكوريين يدعمون زيادة الضرائب لدعم الرعاية الاجتماعية

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أظهر استطلاع حكومي جديد أن ما يقرب من ثمانية من بين كل عشرة مواطنين كوريين جنوبيين يعتقدون أنه من العدل بالنسبة للحكومة أن توسع نطاق الرفاهية الاجتماعية عن طريق زيادة الضرائب.جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية، وشمل 3800 من المواطنين البالغين على مستوى البلاد خلال العام الماضي، حيث اتضح أن 76% من المشاركين يؤيدون التوسع في برامج الرعاية الاجتماعية الممولة من الضرائب، بينما عارض هذا التوجه 23% فقط من المشاركين الذين أعربوا عن قلقهم من أن الحكومة تبدو وكأنها تهدر إيرادات الضرائب، أو قالوا إن توسيع برامج الرعاية الاجتماعية لن يفيدهم، أو أنهم لن يستفيدوا من تلك البرامج كثيرًا.أما بالنسبة للسياسات الحكومية المصممة لحماية الشركات الصغيرة والتي تقيد الشركات الكبرى من التقدم إلى قطاعات معينة من الاقتصاد، فقد أيد 68% من المشاركين هذه السياسات، بينما عارضها 28%.وقال ما يقرب من 69% إنه من العدل أن تقدم الحكومة إعانات للشركات الصغيرة.