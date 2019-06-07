الحكومة والحزب الحاكم ومكتب الرئاسة تؤكد على أهمية انفاق الميزانية الإضافية في يوليو

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عقد اليوم الاثنين اجتماع بين الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم ومكتب الرئاسة، طالب خلاله المشاركون حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بتطبيع البرلمان والمصادقة على مشروع الميزانية الإضافية، ليتسنى الشروع في إنفاقها في شهر يوليو القادم.وأعرب رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" عن إحباطه من التأخير في المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية، رغم مرور 47 يوما على تقديمه للبرلمان.ودعا رئيس الوزراء "لي ناك يون" إلى التسريع في المصادقة على مشروع الميزانية الإضافية، موجها انتقادات لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي لرفضه العودة إلى البرلمان وتجاهله معاناة الشعب جراء التأخير في المصادقة على الميزانية الإضافية وفق قوله.وقال "كيم سو هيون" سكريتير الرئيس للشؤون السياسية إن الحكومة تراقب عن كثب التطورات التي تحدث في ما يتعلق بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وقبيل مغادرته سيول في جولة تشمل ثلاث دول أوروبية، طالب الرئيس الكوري "مون جيه إين" رئيس البرلمان "مون هي سانغ" وقادة الحزب الحاكم ببذل جهودهم لتطبيع البرلمان والمصادقة على مشروع الميزانية الإضافية.