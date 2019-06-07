تقرير يشير إلى تراجع الاقتصاد الكوري للشهر الثالث على التوالي

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جاء في تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الكوري يعاني من هبوط للشهر الثالث على التوالي منذ أبريل الماضي، بعد أن كان قد شهد تراجعا لخمسة أشهر متتالية خلال الفترة من شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى شهر مارس هذا العام.وأشار التقرير إلى أن معدلات التراجع في حجم الإنتاج في الصناعات المعدنية، بما فيها أشباه الموصلات والسيارات قد شهد انخفاضا طفيفا في شهر أبريل الماضي، فيما سجل حجم إنتاج الصناعات الخدمية زيادة بنسبة 0.7% في أبريل.وقال التقرير إن البلاد لا تزال تعاني من الركود الاقتصادي في ظل انخفاض الاستهلاك المحلي وتراجع الصادرات، حيث بلغت معدلات زيادة حجم مبيعات التجزئة 1.4% في أبريل الماضي ، بانخفاض قدر بنحو0.3% مقارنة بمتوسط معدلات الزيادة خلال الربع الأول من هذا العام.وأرجع التقريرالسبب في تراجع حجم الصادرات الكورية بنسبة 9.4% في شهر مايو الماضي إلى الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض حجم صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية.