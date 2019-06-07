وزير التوحيد: من الصعب التنبؤ بإمكانية عقد القمة الكورية الرابعة

Photo : KBS News

قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كيم يون تشول" إنه من الصعب التنبؤ بإمكانية عقد القمة الكورية الرابعة.وفي مقابلة أجراها معه التلفزيون الكوري "كي بي إس" أمس الأحد ، أعرب الوزير "كيم" عن أمله في عقد قمة بين الرئيس الكوري "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قبل محادثات القمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري والأمريكي في سيول في أواخر يونيو الجاري، مضيفا أن الظروف الراهنة لا تسمح بالتنبؤ باحتمال عقد القمة .وقال الوزير "كيم" إنه أمام المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية طريق طويل يجب قطعه، مؤكدا أن الثقة المتبادلة بين الزعيمين الأمريكي والكوري الشمالي مازالت قائمة، رغم التغييرات البسيطة التي تطرأ على العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.وأشار الوزير إلى أن حكومة سيول تدرس إمكانية تقديم مساعدات غذائية لكوريا الشمالية عن طريق منظمات دولية، مشددا على ضرورة تنسيق التعاون في ما يتعلق بالحجر الصحي بين الكوريتين لمكافحة حمى الخنازير الأفريقية التي تعرضت لها كوريا الشمالية.