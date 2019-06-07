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السياسية

العثور على رفات يشتبه في أنها لجندي لقوات الأمم المتحدة في مرتفعات رأس السهم

Write: 2019-06-10 14:58:44Update: 2019-06-10 17:59:16

العثور على رفات يشتبه في أنها لجندي لقوات الأمم المتحدة في مرتفعات رأس السهم

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس الأحد بأنه تم العثورعلى رفات يشتبه في أنها لجندي أمريكي أو فرنسي لقوات الأمم المتحدة  يوم الخامس من يونيو الجاري  خلال عملية التفتيش عن رفات قتلى الحرب الكورية في مرتفعات "راس السهم" الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثورعلى رفات جندي تابع  لقوات الأمم المتحدة منذ أن بدأت عملية البحث يوم الأول من شهر أبريل الماضي.
وأضافت الوزارة أنه تم العثورعلى بعض المواد التي يعتقد أنها تابعة للجندي بجانب رفاته، بينها حذاء وزي عسكريين .
والجدير بالذكر أنه قد جرت 4 معارك عنيفة في مرتفعات "رأس السهم" خلال الحرب الكورية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 من الجنود الأمريكيين والفرنسيين المشاركين في تلك المعارك.
وستقوم الوزارة بالإسراع بإجراء تحليل للحمض النووي على الرفات التي عثرعليها للتعرف على هوية صاحبها.
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