وزيرة الخارجية الكورية تطلب من صربيا دعم عمليات البحث عن المفقودين الكوريين

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قامت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" بزيارة لصربيا السبت الماضي حيث التقت برئيسة الوزراء "آنا برنابيتش" ، ووزير الخارجية "إيفيتسا داتشيتشي"، ووزير الداخلية "يبويشا ستيفانوفيتش".وأعربت الوزيرة "كانغ" عن تقدير الحكومة الكورية للدعم الذي قدمته حكومة صربيا لعمليات البحث عن المفقودين الكوريين الذين كانوا على متن القارب السياحي قبل غرقه في المجر يوم التاسع والعشرين من مايو الماضي، مطالبة بمواصلة دعمها للبحث عن المفقودين.من جانبها، تعهدت الحكومة الصربية ببذل كل ما في وسعها لدفع عمليات البحث عن المفقودين .وفي مؤتمر صحفي مشترك، أشاد وزيرا الخارجية الكوري والصربي بآفاق التعاون الوثيق بين الجانبين، مؤكدين التزامهما بتعزيز التبادل والتعاون في مختلف المجالات من خلال الفعاليات التي تقام حاليا في كوريا وصربيا احتفاء بمرور 30 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.وأعرب وزير الخارجية الصربي "داتشيتشي" عن ترحيبه بتراجع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية منذ العام الماضي وتأييد حكومته للجهود التي تبذلها سيول من أجل نزع الأسلحة النووية من المنطقة بشكل كامل وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.