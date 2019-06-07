مون يطلب دعم هيلسنكي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية

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عقد الرئيس "مون جيه إين" لقاء قمة مع الرئيس الفنلندي "ساولي نينيستو" اليوم الاثنين، وطلب دعم فنلندا لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وخلال القمة التي انعقدت في هلسنكي اليوم، طلب "مون" من "نينيستو" دعم مبادرة السلام، عند توليه رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، التي يتناوب على رئاستها الأعضاء كل ستة أشهر.من جانبه، أشار "نينيستو" إلى دور فنلندا في عملية هلسنكي، مؤكدا على استعداده لدعم مبادرة السلام الكورية.كما اتفق الجانبان أيضا خلال الاجتماع على تعزيز التبادلات في قطاع الأعمال والشركات الناشئة.وبموجب الاتفاق، سوف تنشئ كوريا الجنوبية مركزا للشركات الناشئة في فنلندا العام المقبل، في محاولة لمساعدة الشركات الكورية على عقد الشراكات مع الشركات الفنلندية.