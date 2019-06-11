بدء عملية انتشال القارب الغارق في نهر الدانوب

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تبدأ اليوم الثلاثاء عملية انتشال القارب السياحي الذي غرق في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست الشهر الماضي، وكان على متنه عشرات من السائحين الكوريين الجنوبيين.وصرح "سونغ شون غُن" الملحق العسكري في سفارة كوريا الجنوبية لدى المجر في مؤتمر صحفي عقده في بودابست، أمس الاثنين، بأنه تم تركيب ثلاثة أسلاك في جسم القارب بينما سيتم تركيب سلك رابع في وقت لاحق. وأوضح أن الأسلاك الأربعة سيتم ربطها برافعة عائمة كبيرة الحجم من أجل انتشال القارب من الماء.وأضاف أن عملية انتشال القارب تأخرت من أجل توفير المزيد من الوقت للجهود المبذولة لمنع فقدان الجثث التي يمكن أن تكون داخل القارب.كما أشار إلى أن أعضاء فريق الإنقاذ الكوري الجنوبي قد استقلوا طائرتين من بين ثلاث طائرات هليكوبتر تابعة للشرطة تم نشرها للقيام بمهام البحث عن الجثث المفقودة، بالإضافة إلى قاربين يقومان بالبحث في دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا في مجرى نهر الدانوب للعثور على الضحايا المفقودين.