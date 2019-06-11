الرئيس يشدد على انتقاء الكلمات الحكيمة باعتبارها فضيلة ديمقراطية

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أكد الرئيس "مون جيه إين" على ضرورة استخدام الكلمات الطيبة والحكيمة التي تراعي مشاعر الآخرين، باعتبارها فضيلة ديمقراطية.جاء ذلك في كلمة من الرئيس قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والسلامة "شين يونغ" في حفل أقيم مساء أمس بمناسبة الذكرى الـ32 على اندلاع الحركة الديمقراطية يوم العاشر من يونيو من عام 1987.وأشار "مون" في كلمته إلى أن الديمقراطية تبدأ وتنتهي بالحوار، وقال إن التفكير في تداعيات السلوك والكلمات على المجتمع ككل هو أيضًا جزء من الديمقراطية، وأن التحدث عن الحقيقة لقيادة المجتمع على الطريق الصحيح هو ممارسة ديمقراطية.وأشار إلى أن بعض الناس قد يعتقدون أن الديمقراطية قد تم تحقيقها بالفعل كمؤسسة، إلا أنها في الواقع طريقة للعيش وعملية نضج اجتماعي مستمر.وجاءت تصريحات الرئيس "مون جيه إين" في الوقت الذي تشتبك فيه الأحزاب السياسية بشدة حول بعض الكلمات المثيرة للجدل والاستفزازية الصادرة عن بعض السياسيين.